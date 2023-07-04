Экстренное предупреждение о 39-градусной жаре объявлено в Краснодарском крае

С 5 по 7 июля включительно в Краснодарском крае ожидается жара до +39С. В связи с этим объявлено экстренное предупреждение, сообщает министерство ГО и ЧС региона.

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В ведомстве обратились к людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями с просьбой не выходить на улицу без острой необходимости. Остальных граждан просят надевать головные уборы, иметь достаточный запас воды и необходимые медикаменты. По возможности, необходимо чаще принимать водные процедуры.

По данным Краснодарского ЦГМС, уже сегодня в тени столбики термометров поднимаются до +36°. В Краснодарском крае сохраняется высокая пожароопасность 4 класса.

Татьяна Ручкина

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