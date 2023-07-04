Прокуратура Краснодара проводит проверку после падения лифта с беременной женщиной

В Краснодаре прокуратура организовала проверку по факту падения лифта в многоквартирном доме на улице Мурата Ахеджака, 12. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По предварительной информации, произошла остановка лифта из-за перегруза стройматериалами. Из-за этого подъемник дернулся, но не падал.

«Произошел программный сбой. Лифт после обследования запущен и в настоящее время работает»,— говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей сообщают, что лифт в указанном доме сорвался дважды. В первый раз подъемник резко опустился с верхних этажей до уровня 7-8-го этажа, когда внутри находилась беременная женщина. После того как к ней на помощь пришли два молодых человека, подъемник сорвался снова и остановился на уровне 5-6-го этажа.

Анастасия Донскова

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