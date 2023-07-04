Ущерб от водной блокады Крыма может превысить 1 трлн рублей

Ущерб, причиненный Крыму в результате водной блокады, может превысить 1 трлн руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергея Трофимова.

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По заявлению господина Трофимова, ограничение поступления воды из Днепра на полуостров, которое начало действовать весной 2014 года, повлекло за собой засуху и систематические отключения воды, от которых среди прочих также пострадали сферы промышленности и сельского хозяйства.

«Сейчас к этому иску смогут присоединиться частные организации и индивидуальные предприниматели, которые тоже пострадали. Такие факты есть, и они не одиночные, когда люди и предприятия понесли колоссальные убытки из-за водной блокады»,— цитирует издание заявление Сергея Трофимова.

Иск о взыскании ущерба в размере 152,2 млрд руб. был направлен в Арбитражный суд Крыма. Как пояснил господин Трофимов, требования были выставлены трем ответчикам — украинским Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов, государственному агентству водных ресурсов и управлению Северо-Крымского канала.

Анастасия Донскова

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