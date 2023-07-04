В Ейске в доме, пострадавшем от падения СУ-34, начали возводить четвертый этаж

В Ейске возводят уже четвертый этаж дома, который был разрушен падением военного самолета СУ-34. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Строители ведут кладку наружных и внутренних стен и обустраивают внутренние перегородки на первом этаже здания. Также начались отделочные работы. Всего на объекте задействованы 65 человек и три единицы спецтехники.

Четыре подъезда дома и квартиры в них восстанавливают в их планировках до первоначального состояния. Общая площадь работ составит 12,7 тыс. кв. м. Достроить пострадавшие подъезды планируется в ноябре 2023 года. Квартиры сдадут собственникам в предчистовой отделке и выплатят компенсации на ремонт.

17 октября 2022 года в Ейске рядом с домом по улице Коммунистической, 20/1 упал военный самолет СУ-34. Из-за розлива топлива вспыхнул пожар и перекинулся на здание. В результате ЧП 43 человека пострадали и 15 погибли.

Татьяна Ручкина

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