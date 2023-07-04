Водители ЦРБ в Гулькевичах забирают заявления об увольнении после обещания о повышении зарплаты

Водители скорых в Гулькевичах добились повышения зарплат от руководства больницы и начали забирать заявления об увольнении. Об этом сообщил в своем YouTube-канале депутат Гулькевичского райсовета Александр Никитин.

«Краевая власть уступила водителям скорой помощи Гулькевичской ЦРБ. Замминистра обещает повышение с июня. Водители начали забирать заявления на увольнение»,— подписал депутат ролик.

Водители отметили, что они добились увеличения стимулирующих выплат с 4 до 9 тыс. руб. Это приблизительно равно сумме их требований в 32 тыс. руб. При этом пересчет им оформят с июня. Также руководство и власти согласились заплатить им за переработки, выдать форму и оплатить время на ремонт машин.

В видео увольнявшиеся сотрудники сообщили, что хотели бы продолжить работать на своих местах. При этом они уверены, что разрешить ситуацию удалось только благодаря тому, что она распространилась в СМИ и соцсетях.

В конце июня 25 из 28 водителей скорых ЦРБ написали заявления об увольнении. Причиной стали зарплаты в 22 тыс. руб. и нежелание руководства обсуждать проблему. Сотрудники минздрава Кубани и краевой клинической больницы скорой медицинской помощи проводили встречу с водителями.

Татьяна Ручкина

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