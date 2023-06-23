Власти Грузии перешли в уступление

Решение президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать видного оппозиционера Нику Гварамию было с восторгом встречено в Брюсселе. И это не могло не обрадовать Тбилиси, где рассчитывают получить статус кандидата на вступление в ЕС, которым с прошлого года обладают Украина и Молдавия. Эксперты обращают внимание на то, что в следующем году в Грузии пройдут парламентские выборы. С учетом того, что подавляющее большинство жителей страны ориентированы на Евросоюз и НАТО, правящей партии «Грузинская мечта» жизненно важно показать прогресс в деле евроинтеграции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ника Гварамия на митинге оппозиции (февраль 2017 года)

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters Ника Гварамия на митинге оппозиции (февраль 2017 года)

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

В ночь на 23 июня из руставского изолятора для особо важных заключенных вышел на свободу основатель оппозиционной телекомпании «Главный канал» Ника Гварамия. За воротами пенитенциарного учреждения он сделал несколько заявлений — в частности, извинился перед президентом Саломе Зурабишвили за резкие высказывания в ее адрес и поблагодарил за помилование, о котором официально ни разу не просил. При этом господин Гварамия заявил, что президент сделала это не для него, а для всей страны «и это действительно добавляет ей достоинства».

Ника Гварамия призвал главу государства помиловать находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили, тем самым «исправив ошибку».

Под «ошибкой» медиаменеджер явно имел в виду неоднократные заявления президента Зурабишвили о том, что она «никогда не помилует» бывшего президента, приговоренного судом Тбилиси к шести годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением.

Господин Гварамия обвинялся по этой же статье. В прошлом году он был приговорен к трем с половиной годам тюрьмы за нецелевое использование служебного автомобиля Porsche в бытность директором оппозиционного телеканала «Рустави-2». Правозащитники называли дело в отношении медиаменеджера политически мотивированным. Ситуация вокруг Ники Гварамии — яркого и громкого критика правящей партии «Грузинская мечта» — осложняла и отношения Тбилиси с Евросоюзом.

Решение о помиловании господина Гварамии было принято 22 июня — в этот же день Еврокомиссия обнародовала свою оценку выполнения Грузией, Украиной и Молдавией рекомендаций ЕС для дальнейшего сближения этих стран с сообществом. И если Украине и Молдавии исполнять условия Брюсселя необходимо, чтобы начать переговоры о вступлении в Евросоюз, то Грузии сначала нужно обзавестись статусом страны—кандидата на членство. Киев и Кишинев его получили год назад, а Тбилиси тогда был обделен, что привело к охлаждению отношений с Европейским союзом.

Этот кризис в отношениях с Брюсселем в очередной раз проявился после того, как Россия в мае этого года отменила визовый режим с Грузией и возобновила авиасообщение с соседней страной. В ЕС тогда призвали Тбилиси солидаризироваться с антироссийскими санкциями. В ответ грузинский премьер Ираклий Гарибашвили напомнил, что после российско-грузинской августовской войны 2008 года и последующего признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии ЕС никаких санкций не вводил.

Освобождение Ники Гварамии также моментально вызвало реакцию Брюсселя. Но совершенно в другом ключе.

Глава Европейского совета Шарль Мишель приветствовал это решение, назвав его важным шагом на пути к деполяризации.

Отметим, что преодоление серьезной поляризации в политике и обществе — один из двенадцати пунктов, которые следует выполнить Грузии для обретения заветного статуса страны-кандидата.

В Тбилиси очень рассчитывают, что такой статус получат уже в этом году. Эксперты и аналитики отмечают, что этим обусловлена сговорчивость властей как по делу Ники Гварамии, так и на других направлениях. К примеру, правящая партия отложила принятие в окончательном чтении закона о деолигархизации, раскритикованного Венецианской комиссией Совета Европы, а также отказалась от планов принять закон об иностранном влиянии, который называли калькой с российских норм об иностранных агентах. Эти решения также были одобрены Шарлем Мишелем.

«То, что этот жест (освобождение медиаменеджера.— “Ъ”) ориентирован на Запад,— это очевидно и понятно»,— отметил в беседе с “Ъ” политолог Гела Васадзе. Вопрос, по его словам, в том, был ли этот шаг сделан с ведома Бидзины Иванишвили — бизнесмена, экс-премьера и основателя правящей партии «Грузинская мечта», которого грузинская оппозиция называла теневым правителем страны.

Главный редактор грузинского информационно-аналитического портала Sova Марта Ардашелия уверена: Нику Гварамию помиловали «для имиджа и чтобы Брюссель похвалил за то, что его мнение было учтено».

«Грузинской мечте», как отметила госпожа Ардашелия в разговоре с “Ъ”, очень нужен статус кандидата на вступление в ЕС. Она уверена, что во время недавней встречи премьера Гарибашвили с канцлером Германии Олафом Шольцем Берлин продемонстрировал жесткую позицию. А потом она была подтверждена во время визита главы грузинского правительства в Брюссель. «Скорее всего, грузинскому премьеру сказали, что уступок не будет, если на уступки не пойдет Тбилиси,— отметила Марта Ардашелия.— Очевидно, что решение о помиловании было принято под давлением Запада. Сыграла Зурабишвили сама или вместе с Иванишвили — достоверно неизвестно, обе версии имеют право на существование».

Грузинский политаналитик Торнике Шарашенидзе полагает, что президент Зурабишвили принимала решение самостоятельно. «Она принципиальный человек, это раз. Во-вторых, она более яростно выступает за интеграцию в ЕС (чем "Грузинская мечта" и ее основатель Бидзина Иванишвили.— “Ъ”)»,— сказал эксперт “Ъ”. В подтверждение этой версии может говорить тот факт, что ряд представителей «Грузинской мечты» решение о помиловании Ники Гварамии в пятницу раскритиковали, обвинив президента в неуважении принципа верховенства закона.

Так или иначе, для правящей партии евроинтеграция — это вопрос не только реализации зафиксированного в конституции курса на вступление в ЕС, но и собственного выживания.

В будущем году в стране пройдут парламентские выборы. Согласно обнародованным на днях результатам опроса от компании Edison Research, который был проведен по заказу оппозиционного телеканала Formula, за «мечтателей» готовы проголосовать 37% опрошенных, а за их главного конкурента и непримиримого оппонента — партию «Единое национальное движение» — 25%. Разрыв не сказать что непреодолимый. Третье место — 6% — у партии «За Грузию» бывшего премьер-министра, некогда соратника «мечтателей» Георгия Гахарии. На четвертом с 5% расположилась «Лейбористская партия».

Рост товарооборота с Россией и возобновление авиасообщения с ней приносят Грузии экономическую выгоду. Это «Грузинская мечта» может занести себе в актив. Но далеко не все в обществе готовы довольствоваться только экономикой. Опросы говорят, что более 80% жителей страны поддерживают евроинтеграцию. Видимый прогресс на пути в ЕС, выраженный, например, в получении статуса страны-кандидата, позволит «мечтателям», которых часто обвиняют в пророссийскости, побороться за голоса этого сегмента избирателей.

«Систему Иванишвили не может никто сковырнуть. Но это не значит, что он не может менять свою политику. Он маневрирует между Западом и Россией»,— описал действия властей Гела Васадзе. При этом Марта Ардашелия отметила, что желание «Грузинской мечты» заручиться поддержкой разных сегментов общества приводит к «раздвоению нарратива»: «Вроде демонстрируют антизападный настрой, а с другой стороны, ведут борьбу за статус кандидата на вступление в ЕС».

Георгий Двали, Тбилиси; Владимир Соловьев