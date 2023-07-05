Ноутбуки упали с полок

В январе-мае продажи ноутбуков в России снизились на 11,5% год к году в штуках и на 25% в деньгах, до 1,26 млн устройств и 70,8 млрд руб. соответственно, говорят ритейлеры, отмечая существенное падение продаж, в частности Asus, Aсer, HP и Dell. При этом доля китайских брендов в штуках выросла с 30% до 40%, увеличивает продажи и тайваньская MSI, которая заняла 21% рынка. Эксперты говорят, что Asus, Lenovo и Aсer ищут способы возобновить официальные поставки в Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С января по май в РФ продано 1,26 млн ноутбуков, что на 11,5% меньше к аналогичному периоду прошлого года, рассказали “Ъ” в Holodilnik.ru. В деньгах год к году падение составило 25%, до 70,8 млрд руб. В «М.Видео-Эльдорадо» дают схожие оценки по текущим объемам рынка: он, по данным ритейлера, составил порядка 1,3 млн штук за первое полугодие.

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов отмечает структурные изменения в перечне присутствующих на российском рынке брендов. Asus, Lenovo и Aсer продолжают поставляться в страну через каналы параллельного импорта, производя продукцию, адаптированную для России, однако отсутствие поддержки отразилось на их доле: у Lenovo падение в штуках составило 47%, у Asus — 52%, у Acer — 52%, перечисляет топ-менеджер, добавляя, что доля американских производителей Apple, HP и Dell из-за их ухода с российского рынка сократилась почти на 80%.

В то же время в целом доля китайских брендов продолжает расти, говорят в «М.Видео-Эльдорадо». «За шесть месяцев она увеличилась в количественном выражении до 40% против 30% годом ранее»,— отмечает представитель ритейлера, называя среди популярных ноутбуков в своей сети устройства от Huawei, Haier, Thunderobot и др.

Помимо китайских брендов на российском рынке растет присутствие тайваньской техники. Так, в Holodilnik.ru отмечают, что доля тайваньской MSI за год увеличилась более чем в пять раз. Бренд занял 21% рынка в штуках за январь—май. С такими оценками соглашаются в ГК «F+ tech | Марвел»: бизнес-аналитик компании Артур Махлаюк также подтвердил лидерство MSI. По его данным, доля бренда в штуках увеличилась с 3,9% в первом полугодии 2022 года до 23,3% в этом году. В MSI не ответили на запрос “Ъ”.

По итогам 2022 года в РФ ввезено 3,38 млн ноутбуков, что на 29,6% в штуках меньше, чем за 2021 год. По итогам 2022 года 16% от поставок в штуках приходилось на MSI, 13% — на Huawei и 12% — на Lenovo (см. “Ъ” от 17 февраля).

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов считает, что тайваньская компания рискует попасть под санкции ЕС и США из-за поставок своих устройств в Россию.

Юрист отмечает, что санкции США распространяются не только на товары, произведенные американскими лицами, но и на те, в которых на 25% и более используются американские компоненты и технологии. «Даже если в продукции MSI таких компонентов нет, как и другие экспортеры, она находится под риском вторичных санкций. В частности, американские и европейские санкции помимо прочего предполагают возможность привлечения лица к ответственности за взаимодействие с подсанкционными лицами, оказание содействия в обходе санкций и поддержку российских властей»,— говорит господин Именнов.

В ГК «F+ tech | Марвел» считают, что американские компании не намерены официально возвращаться в РФ, но азиатские, такие как Acer, Lenovo, Asus и др., готовы возобновить бизнес в стране и ищут такие возможности, однако «принятие каждого нового пакета санкций осложняет ситуацию».

Эксперты полагают, что к концу года продажи ноутбуков на российском рынке снизятся на 10% в штуках из-за роста курса доллара, который отразится на ценах. Однако собеседник “Ъ” среди иностранных производителей ноутбуков считает, что, несмотря на рост курсов валют, продажи стабилизируются — в первую очередь за счет продаж более дешевых китайских устройств.

Тимофей Корнев