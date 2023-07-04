Токаев: за 20 лет ШОС не удалось реализовать ни одного крупного проекта

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что за 20 лет существования Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта под эгидой организации. По его словам, это произошло из-за отсутствия механизмов финансового сопровождения проектной деятельности. Для решения проблемы господин Токаев призвал создать инвестиционный фонд в рамках ШОС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Следует признать, что за более чем 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС. Очевидным фактором является отсутствие механизмов финансового сопровождения проектной деятельности. Поэтому предлагаю поручить совету глав правительств рассмотреть возможность создания совместного инвестиционного фонда и высказать предложения по данному важному проекту»,— сказал Касым-Жомарт Токаев на онлайн-заседании глав стран ШОС (цитата по ТАСС).

Господин Токаев добавил, что международный финансовый центр «Астана» может стать платформой для стимулирования прямых и портфельных инвестиций в региональные проекты ШОС. Он также предложил общими усилиями стран ШОС создать базу экономических преференций для повышения инвестиционной привлекательности организации.

23-й саммит Совета глав государств ШОС проходит в Нью-Дели в виртуальном формате. По итогам встречи в ШОС примут Иран. Также государства—члены организации в ходе саммита официально оформят меморандум о намерениях Белоруссии присоединиться к организации. В настоящее время в ШОС входят восемь стран: Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Подробнее о саммите — в материале «Ъ» «ШОС наводит телемосты».

Олеся Павленко