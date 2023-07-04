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Коммерсантъ FM
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В Нью-Дели стартовал онлайн-саммит глав государств ШОС

В Нью-Дели открылся саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он пройдет в виртуальном режиме. Председательствовать на заседании совета глав государств ШОС будет премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Ожидается, что по итогам виртуальной встречи в ШОС примут Иран. Также государства—члены организации в ходе саммита официально оформят меморандум о намерениях Белоруссии присоединиться к организации. В открытой части заседания запланировано выступление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Во встрече также участвуют президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В качестве глав государств-наблюдателей при ШОС приглашены президенты Белоруссии, Ирана и Монголии Александр Лукашенко, Эбрахим Раиси и Ухнагийн Хурэлсух.

В настоящее время в ШОС входят восемь стран — Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Иран подписал меморандум об обязательствах по получению статуса государства—члена объединения на предыдущем саммите ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года. Белоруссия является наблюдателем в ШОС. В июле прошлого года страна подала заявку на получение статуса полноправного члена организации.

Подробнее о саммите — в материале «Ъ» «ШОС наводит телемосты».

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