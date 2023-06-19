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Коммерсантъ FM
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Единый реестр призывников планируют создать до 1 октября

Единый реестр призывников должен быть сформирован до 1 октября. Об этом говорится в сопроводительных материалах к проекту поправок в Положение о призыве на военную службу.

Информация приводится в разделе оценки регулирующего воздействия документа. В описании проблемы, которую решает проект постановления, говорится, что поправки направлены на внедрение средств автоматизации в деятельность военных комиссариатов. Минобороны указывает на проблему отсутствия актуальной информации о гражданах, подлежащих призыву на военную службу.

«При проведении призывной кампании, в законодательство внесены изменения предусматривающие создание единого реестра воинского учета граждан, актуальная информация о призывниках будет представляться в автоматическом режиме»,— говорится в материалах.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев в мае говорил, что единый реестр военнообязанных должен заработать к осеннему призыву на срочную службу. Осенний призыв обычно проходит с 1 октября по 31 декабря, но в 2022 году из-за частичной мобилизации осенний призыв был перенесен с 1 октября на 1 ноября.

Российские власти в апреле за несколько дней приняли закон о создании единого реестра военнообязанных. Документ разрешает оповещать призывников с помощью электронных повесток. Они будут считаться врученными, независимо от того, заметил ли ее адресат.

О разработке реестра — в материале «Ъ» «Цифровой реестр военнообязанных обретает форму».

Леонид Уварчев

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