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Коммерсантъ FM
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Букмекерам автоматы не игрушка

Поправки о запрете имитации игрового оборудования прошли второе чтение

Законопроект, запрещающий букмекерам использовать оборудование и ПО, напоминающие игровые автоматы, прошел второе чтение. Он принят вместе с правительственными поправками: они распространяют запрет и на программы, которые лишь частично схожи с игровыми автоматами, а также выводят из-под регулирования официальные спортивные игры. Участники рынка отмечают, что организаторы «быстрых игр», подразумевающих ставки на околоспортивные события, пользуются статусом спортивных мероприятий. Имитации игровых автоматов в основном встречаются у заведений, и без того нарушающих закон, утверждают эксперты.

Госдума приняла во втором чтении поправки в закон о регулировании азартных игр, предусматривающие запрет букмекерам использовать программы или оборудование, напоминающее игровые автоматы, за пределами игорных зон. Речь идет о программах и оборудовании, использующих символы, образы и рисунки, схожие с используемыми в оборудовании легальных казино. Ко второму чтению правительство уточнило, что под запрет подпадают ПО и механизмы, которые «полностью или частично» копируют работу игровых автоматов (в первой редакции речь шла лишь об их имитации или полном копировании).

Поправки в закон «О госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр…» были внесены в прошлом году депутатом от «Справедливой России» Дмитрием Гусевым (см. “Ъ” от 7 июля 2022 года). Они также предусматривали запрет ставок на события, исход которых зависит от действий организатора азартных игр и его работников.

Ко второму чтению в проект внесли поправки о запрете проведения азартных игр с использованием ПО или оборудования, доступ к которому осуществляется через интернет. Также авторы поправок явно вывели из-под предлагаемого регулирования игры, проводимые организаторами спортивных соревнований. В «Фонбете» и «Лиге ставок» не ответили на запрос “Ъ”, в BetBoom и Pari отказались от комментариев.

Поправки в текущем виде не затрагивают сегмент «быстрых игр» (высокочастотных ставок на околоспортивные события, предполагающие случайный исход без анализа), говорит президент Первой СРО букмекеров Николай Оганезов: «Такие "соревнования" проводятся в рамках федераций и лиг. Формально они являются спортивными, но фактически — это маркетинговый продукт специально для букмекеров». Он полагает, что с подобного рода играми нужно бороться иными способами — например, по линии Минспорта, которое может не давать таким соревнованиям официальный спортивный статус: «Иначе классические виды спорта начнут получать меньше целевых отчислений, чем их варианты среди "быстрых игр"».

Законопроект направлен скорее на борьбу с нелегальными игорными заведениями, чем на осложнение работы букмекеров, считает исполнительный директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и игорного бизнеса России Дмитрий Анфиногенов: «Легальные букмекеры не используют программы, стилистически схожие с игровыми автоматами». Он заверил, что ассоциация поддерживает обеление рынка, так как это может способствовать росту посещаемости игорных зон: «При этом аудитории легальных и нелегальных казино пересекаются лишь частично — последними пользуются в основном жители крупных городов, не готовые путешествовать».

Директор по маркетингу «Рейтинга букмекеров» Антон Ештокин подтверждает, что на легальном секторе букмекерских контор поправки скажутся минимально, а нелегальный сектор «по определению работает вне закона». Что же касается «быстрых игр», то, по его словам, у букмекеров с российской лицензией оборот ставок по ним небольшой.

Юрий Литвиненко, Вадим Красников

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