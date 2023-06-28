Росстат в мае зафиксировал очередное обновление исторического минимума по безработице — 3,2%

Уровень безработицы в России в мае составил 3,2%, обновив исторический минимум, следует из данных Росстата. Количество безработных составило 2,406 млн, что на 60 тыс. меньше, чем в апреле.

К концу мая на учете в органах службы занятости, по данным Росстата, состояли 0,6 млн не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,5 млн имели статус безработного, включая 0,4 млн, получающих пособие по безработице.

Среди занятых доля женщин в мае составила 48,7%. Уровень занятости сельских жителей составил 55,2%, городских жителей — 62,3%.

Предыдущий минимальный показатель безработицы был зафиксирован в апреле — 3,3% (2,466 млн человек). До этого исторический минимум зафиксировали в январе и феврале 2023-го.