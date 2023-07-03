Главные новости к утру 3 июля

Даурен Абаев назначен послом Казахстана в России. С марта он работал заместителем генсека СНГ, а до этого был заместителем главы администрации президента Касым-Жомарта Токаева и пресс-секретарем экс-президента Нурсултана Назарбаева.

Общий взнос российского электроэнергетического сектора в бюджет по налогу на сверхприбыль, по расчетам «Ъ», составит до 25 млрд руб. Наибольшие выплаты могут прийтись на «Росэнергоатом», «Интер РАО» и «Россети». О последствиях

ГИБДД согласовывает возможность предъявления электронных прав и СТС при проверке документов. Сейчас электронные документы доступны в приложении «Госуслуги Авто», но они не освобождают от обязанности иметь при себе оригиналы.

Изменения системы начисления зарплат в «Почте России» привели к массовым увольнениям почтальонов и сотрудников отделений, выяснил «Ъ». Компания ввела ограничения на распределение окладов вакантных позиций между действующими сотрудниками и сократила число свободных ставок. О причинах

В Коми произошел разлив нефтесодержащей жидкости в реку Колва. Причиной стал «отказ промыслового трубопровода» ООО «Нобель-Ойл» на Южно-Ошском нефтяном месторождении.

Росбанк стал новым претендентом на финансовую компанию «Точка», узнал «Ъ». В то же время от планов приобрести актив отказались Qiwi и Совкомбанк. Несмотря на сужение круга потенциальных покупателей, источники «Ъ» ожидают роста стартовой цены в 1,3–1,5 раза, до 30–35 млрд руб. Подробнее

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков призвал рассмотреть возвращение военных на Кубу. По его мнению, вывод воинского контингента был ошибкой.

Во Франции в шестую ночь беспорядков задержано 78 человек. Это значительно меньше, чем в предыдущие дни. О беспорядках

О предстоящих 3 июля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».