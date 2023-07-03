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Коммерсантъ FM
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ГИБДД согласовывает возможность предъявления электронных прав и СТС

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил о «работе по согласованию» постановления, которое разрешит водителям предъявлять удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств (СТС) в электронном виде наряду с традиционным форматом. Сейчас электронные права и СТС доступны в приложении «Госуслуги Авто», но они не освобождают от обязанности иметь при себе оригиналы.

«После принятия этого постановления и вступления его в законную силу автомобилистам станет возможным предъявлять свои водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств для проверки не только на бумажном носителе, но и в электронном виде»,— сказал господин Черников «Российской газете» (цитата по «Прайму»).

На согласовании находится проект постановления правительства «О внесении изменений в Правила дорожного движения РФ». В случае принятия он «расширит возможности удостоверения гражданами права управления транспортным средством».

Депутаты фракции «Новых людей» в Госдуме в начале июня подготовили законопроект с отменой штрафов и эвакуации транспортных средств для водителей, забывших дома СТС, водительские права и полис ОСАГО. Депутаты посчитали наказания абсурдными учитывая работу приложения «Госуслуги Авто».

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «Депутаты защищают права тех, кто без прав».

Леонид Уварчев

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