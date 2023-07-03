Главные анонсы 3 июля

В Мытищах (Московская область) состоится прощание с бывшим первым заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Маниловым, умершим на 85-м году жизни.

Московская биржа запускает на срочном рынке три новых расчетных премиальных опциона на валютные пары.

«Цифра брокер» вводит ограничения на вывод клиентских средств в евро на счета в российских банках (кроме Райффайзенбанка), а также в кредитных организациях ряда стран.

Райффайзенбанк перестанет проводить исходящие переводы в евро в некоторые страны из-за ограничений, введенных банками-корреспондентами.

В России вступит в силу новая редакция условий совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО.

В Белоруссии вступит в силу запрет на передвижение зарегистрированных в Польше прицепов, полуприцепов и перевозящих грузы легковых автомобилей.

В Вильнюсе пройдет межведомственное координационное совещание по подготовке к проведению 11-12 июля в Вильнюсе саммита НАТО.

В Гааге начнет работу международный центр по расследованию предполагаемых военных преступлений на Украине.

Арбитражный суд Московской области рассмотрит вопрос о банкротстве бывшего основного владельца Бинбанка и «Рост банка» бизнесмена Микаила Шишханова.

Ozon при блокировке подделок, реплик и других запрещенных товаров будет также взимать плату с их продавцов, пытающихся реализовать эту продукцию на площадке.

С 3 по 7 июля в Москве пройдет фестиваль-форум «Российская креативная неделя».

В Лондоне пройдет Уимблдонский теннисный турнир.

О событиях предстоящей недели — в анонсах «Ъ».