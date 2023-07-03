Главные анонсы 3 июля

В Мытищах (Московская область) состоится прощание с бывшим первым заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Маниловым, умершим на 85-м году жизни.
Московская биржа запускает на срочном рынке три новых расчетных премиальных опциона на валютные пары.
«Цифра брокер» вводит ограничения на вывод клиентских средств в евро на счета в российских банках (кроме Райффайзенбанка), а также в кредитных организациях ряда стран.
Райффайзенбанк перестанет проводить исходящие переводы в евро в некоторые страны из-за ограничений, введенных банками-корреспондентами.
В России вступит в силу новая редакция условий совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО.
В Белоруссии вступит в силу запрет на передвижение зарегистрированных в Польше прицепов, полуприцепов и перевозящих грузы легковых автомобилей.
В Вильнюсе пройдет межведомственное координационное совещание по подготовке к проведению 11-12 июля в Вильнюсе саммита НАТО.
В Гааге начнет работу международный центр по расследованию предполагаемых военных преступлений на Украине.
Арбитражный суд Московской области рассмотрит вопрос о банкротстве бывшего основного владельца Бинбанка и «Рост банка» бизнесмена Микаила Шишханова.
Ozon при блокировке подделок, реплик и других запрещенных товаров будет также взимать плату с их продавцов, пытающихся реализовать эту продукцию на площадке.
С 3 по 7 июля в Москве пройдет фестиваль-форум «Российская креативная неделя».
В Лондоне пройдет Уимблдонский теннисный турнир.
О событиях предстоящей недели — в анонсах «Ъ».