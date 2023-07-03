Забайкальские эсеры начнут с нуля

Сенатор от Хабаровского края Сергей Безденежных в воскресенье возглавил региональное отделение партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) в Забайкальском крае. За несколько дней до этого решением федерального руководства СРЗП деятельность отделения была приостановлена, все его члены исключены из партии, а полномочия главы ячейки Николая Селезнева и членов совета прекращены. В Центральном совете СРЗП причиной скандала называют «недостаточную активность отделения и несоответствие новым целям и задачам». Господин Селезнев опровергает эти доводы, расценивая произошедшие события как «рейдерский захват».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Безденежных

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Безденежных

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В Чите 2 июля прошла конференция Забайкальского краевого отделения СРЗП. По ее итогам был избран новый председатель отделения, в партию приняты новые члены и утверждены кандидаты для участия в осенних выборах в законодательное собрание региона.

Конференции предшествовало решение президиума Центрального совета партии о приостановлении деятельности Забайкальского отделения и прекращении полномочий его председателя Николая Селезнева, членов совета и контрольно-ревизионной комиссии. Кроме того, из партии были исключены 1367 человек — весь прежний состав отделения. Тем же решением господину Селезневу было поручено передать дела Сергею Безденежных, представителю Хабаровского края в Совете федерации, первому заместителю председателя палаты депутатов СРЗП, который в итоге и возглавил краевое отделение.

Сергей Безденежных родился в 1979 году в Хабаровском крае, где после окончания промышленно-экономического техникума работал юристом и занимался бизнесом. В 2014 году избрался от ЛДПР в краевую законодательную думу, от которой в декабре 2019 года был делегирован в Совет федерации вместо сложившего полномочия Дмитрия Приятнова. В 2021 году вышел из ЛДПР, в 2022 году стал членом СРЗП.

Господин Безденежных в ответ на просьбу о комментарии переадресовал “Ъ” к Елизавете Кондаковой, пресс-секретарю сопредседателя СРЗП и главы палаты депутатов Захара Прилепина. Госпожа Кондакова охарактеризовала произошедшее как «перезагрузку регионального отделения, полностью соответствующую уставу партии», напомнив, что соответствующее решение принял президиум Центрального совета. По ее словам, этому предшествовало открытие в мае 2023 года в Чите штаба Захара Прилепина, после чего «велась подготовка к переформатированию». Сейчас в отделение идет набор членов, в том числе и ранее не состоявших в партии.

Говоря о причинах приостановки работы отделения и сложения полномочий его председателя, Елизавета Кондакова отметила их «несоответствие новым целям и задачам». «Сейчас партия отвечает запросам времени, в том числе связанным с поддержкой участников СВО. Не все отделения оказались готовыми включиться в эту работу. Кто-то замкнулся в себе, кто-то проявляет недостаточную активность»,— пояснила она. Других примеров пресс-секретарь не привела, но заявила, что «прецедент с Забайкальским краем первый и, наверное, последний».

Николай Селезнев считает подобную оценку работы отделения неверной. «По итогам единого дня голосования прошлого года мы получили второй результат в стране после Дагестана по количеству избранных представителей партии на различные выборные должности. Поддержкой участников СВО мы также активно занимались: у нас действовал совет по делам участников боевых действий, регулярно организовывались акции по сбору помощи для военнослужащих»,— рассказывает он. По словам партийца, с решением о приостановке работы отделения он был ознакомлен 29 июня и на следующий день передал документы Сергею Безденежных. «1 июля мы собирались активом отделения, выразили недоумение произошедшим. Сейчас оформляем письмо председателю СРЗП Сергею Миронову с описанием сложившейся ситуации и нашей реакцией. Истинных причин произошедшего нам не объявляют, Безденежных говорит только о "решении президиума Центрального совета". Я полагаю, что это похоже на рейдерский захват в угоду одному лишь сенатору»,— говорит господин Селезнев.

Экс-глава отделения также предполагает, что произошедшее отразится на результатах СРЗП на выборах в заксобрание Забайкалья. «По итогам предыдущей кампании 2018 года нам удалось сформировать фракцию в три человека. В этом году планировали расширить ее до пяти. Как будет теперь, сказать трудно, так как партия расколота, единая команда распалась. Присоединиться к вновь созданному отделению пожелала только часть актива. Я и ряд других коллег по партии отказываемся это делать»,— резюмирует он.

Влад Никифоров, Иркутск