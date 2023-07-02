Главные новости за выходные 1–2 июля

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на десять лет в отношении 190 физических и 290 юридических лиц из России, Белоруссии, Грузии и Казахстана. Под ограничения попала авиакомпания Georgian Airways, возобновившая авиасообщение с РФ.

Телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина получила более 858 млрд руб. в рамках заключенных с государством контрактов. По его словам, еще 845 млрд руб. получил холдинг господина Пригожина.

В Приморско-Ахтарске Краснодарского края были слышны звуки взрыва, сообщили СМИ со ссылкой на очевидцев. В соцсетях появились кадры, на которых видна яма в поле, похожая на воронку. Власти региона и экстренные службы не уточнили, что произошло, но губернатор Вениамин Кондратьев сообщил об отсутствии жертв и пострадавших.

Во Франции продолжаются протесты. Ночью на 2 июля были задержаны 719 человек, в том числе 194 в Париже и 65 в Марселе.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что премьер Косово Альбин Курти в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля планирует оказать давление на косовских сербов. В это же время, как считает господин Вучич, Украина активизирует контрнаступление.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в условиях санкций необходим усиленный надзор над русскими инвесторами.

Минобороны РФ за июнь зафиксировало в Сирии 315 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотников и авиации возглавляемой США коалиции.

В Санкт-Петербурге со здания, где находится «ЧВК Вагнер Центр», демонтировали его вывеску. В пресс-службе организации объяснили это переездом, подчеркнув, что центр продолжит работу.

На Кубани автомобилисты стоят в многочасовых пробках, ожидая досмотра перед въездом на Крымский мост. По данным минтранса Крыма на 17:00 2 июля, время ожидания составляет до пяти часов, пробка растянулась на 8 км.

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