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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 3–9 июля

3 июля, понедельник

В Гааге (Нидерланды) начнет работу международный центр по расследованию предполагаемых военных преступлений на Украине.

Райффайзенбанк перестанет проводить исходящие переводы в евро в некоторые страны из-за ограничений, введенных банками-корреспондентами.

В Лондоне начнется Уимблдонский теннисный турнир (Wimbledon).

4 июля, вторник

В Нью-Дели (в режиме видеоконференции) начнется заседание глав государств—членов Шанхайской организации сотрудничества. Участвует президент РФ Владимир Путин.

В Москве состоится встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина с руководством Совета федерации.

5 июля, среда

В Вене начнется двухдневный Международный семинар Организации стран—экспортеров нефти.

В Москве пройдет ежегодный саммит деловых кругов «Сильная Россия». Участвует министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

6 июля, четверг

В Брюсселе пройдет встреча делегаций Турции, Швеции и Финляндии на высоком уровне по вопросу членства Швеции в НАТО.

В Санкт-Петербурге начнется двухдневный Финансовый конгресс Банка России.

Мосгорсуд в закрытом режиме начнет рассматривать по существу уголовное дело о госизмене в отношении основателя Group-IB Ильи Сачкова.

7 июля, пятница

В Токио начнется встреча министров юстиции стран—членов G7, а также АСЕАН.

8 июля, суббота

Центробанк ДНР войдет в состав Промсвязьбанка.

В Латвии избранный президент Эдгарс Ринкевичс принесет присягу, после чего приступит к исполнению обязанностей главы государства.

9 июля, воскресенье

В Узбекистане пройдут досрочные выборы президента.

В Вашингтоне президент Израиля Ицхак Герцог выступит перед Конгрессом США.

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