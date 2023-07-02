Утонувший ресторан «Серебряный кит» в Петербурге начали демонтировать

В Санкт-Петербурге начались работы по демонтажу ресторана-дебаркадера «Серебряный кит», частично затонувшего в марте у причала на проспекте Обуховской обороны. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Ранее владелец утонувшей постройки выставил ее на продажу за 22 млн рублей.

Днем 2 июля у ресторана были замечены плавучие краны. В какие сроки постройку планируется убрать, неизвестно.

Неработающий ресторан-дебаркадер «Серебряный кит», стоящий на причале у парка имени Бабушкина с 2018 года, начал тонуть утром 27 марта спустя сутки после начала ледохода на Неве. В связи с этим Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП) направила в суд иск к собственнику неработающего ресторана-дебаркадера «Серебряный Кит» — ООО «Фарсэй» с требованием убрать его из акватории Невы. Ведомство установило, что из-за бездействия владельца возникла угроза безопасности судоходства на реке.

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