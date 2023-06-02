Прокуратура обратилась в суд с требованием убрать плавучий ресторан «Серебряный Кит» из акватории Невы

Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП) направила в суд иск к собственнику неработающего ресторана-дебаркадера «Серебряный Кит» — ООО «Фарсэй» с требованием убрать его из акватории Невы. Надзорное ведомство считает, что причиной подтопления стало повреждение корпуса понтона в ходе ледохода из-за низкого качества бетонного основания и ремонта его стенок, который был проведен в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В марте прокуратура провела проверку по факту частичного затопления неэксплуатируемого дебаркадера и установила, что из-за бездействия владельца возникла угроза безопасности судоходства на реке.

Как пояснили корреспонденту «Ъ-СПб» в СЗТП, специалисты пришли к выводам, что, учитывая уклон грунта, существует вероятность дальнейшего сползания объекта в водоем, а также его возможное опрокидывание и разрушение надстройки. «В результате бездействия судовладельца создана реальная угроза безопасности судоходства на реке Неве, что в период навигации является недопустимым»,— сообщили в ведомстве.

Помимо этого, по заключению «Мостотреста», участок набережной Невы в районе сада «Куракина дача», где сейчас размещен дебаркадер, находится в неудовлетворительном состоянии. Если судно опрокинется, заключили эксперты, набережная может получить повреждения.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что депутат Госдумы Михаил Романов выразил несогласие с выводами природоохранных ведомств об отсутствии угрозы загрязнения Невы из-за начавшего тонуть на причале у парка имени Бабушкина плавучего ресторана «Серебряный кит», который с 2000-х годов так и не начал принимать гостей. В начале мая плавучий ресторан, пришвартованный в Невском районе, вновь выставили на продажу за 22 млн руб.

Андрей Кучеров

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