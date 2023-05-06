Утонувший ресторан «Серебряный кит» в Петербурге вновь выставили на продажу за 22 млн рублей

Плавучий ресторан «Серебряный кит» на дебаркадере, пришвартованный в Невском районе Санкт-Петербурга, вновь выставили на продажу за 22 млн руб. Пост о продаже появился 5 мая на Авито.

Владелец отмечает, что судно находится в подтонувшем состоянии. Оно имеет три палубы и трюм на 2,8 тыс. кв. м. Его длина составляет 65 метров, а ширина — 14 метров. Вместимость достигает 50 пассажиров. Отметим, что в сентябре 2022 гола ресторан также выставляли на продажу. Однако тогда его оценили в 35 млн руб.

Напомним, что дебаркадер построили в 2001 году по заказу финансово-промышленной компании «Фарсэй». Его стоимость оценивали в $300 тыс.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что депутат Государственной думы Михаил Романов не согласен с выводами природоохранных ведомств об отсутствии угрозы загрязнения Невы из-за начавшего тонуть на причале у парка имени Бабушкина плавучего ресторана «Серебряный кит», который с 2000-х годов так и не начал принимать гостей. Господин Романов намерен обратиться в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет, так как считает, что хозяин дебаркадера недобросовестно эксплуатировал плавсредство и скопил за эти годы немалые долги за аренду.

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