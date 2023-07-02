Мэр одного из пригородов Парижа заявил о нападении на его семью в ходе беспорядков

Мэр города Л'Э-ле-Роз, одного из пригородов Парижа, Венсан Жанбрю заявил, что на его дом совершили нападение во время беспорядков в ночь на сегодня, 2 июля. В результате получили ранения его жена и один из детей.

«На мой дом было совершено нападение, и моя семья стала жертвой покушения»,— написал Венсан Жанбрю в Twitter.

Неизвестные попытались протаранить его дом на автомобиле и поджечь его, пояснил господин Жанбрю. По его словам, в момент нападения он был в мэрии города.

Беспорядки во Франции начались 27 июня. Поводом стало убийство полицией жителя Нантера 17-летнего Нахеля во время проверки документов. В беспорядках участвует множество молодых людей. МВД оценивало средний возраст задержанных в 17 лет, но среди них были и 13-летние. По последним данным, в ночь на сегодня, 2 июля, было задержано 486 человек. Для борьбы с беспорядками было задействовано около 45 тыс. полицейских и жандармов.

Подробнее о беспорядках — в материале «Ъ» «Президенту Франции не до развлечений».

Олеся Павленко