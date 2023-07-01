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Коммерсантъ FM
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Макрон отложил поездку в Германию из-за беспорядков во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон перенес намеченный на 2–4 июля государственный визит в ФРГ в связи с протестами в его стране. Об этом сообщила канцелярия президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Поездка господина Макрона в ФРГ должна была стать первым государственным визитом президента Франции в Германию за 23 года.

Фото: Yves Herman/Pool, Reuters

Фото: Yves Herman/Pool, Reuters

«Макрон и Штайнмайер сегодня провели телефонный разговор. Президент ФРГ попросил проинформировать его о ситуации во Франции. Президент Макрон попросил перенести на более позднее время визит в Германию. Президент ФРГ сожалеет об отмене, но понимает ее причину ввиду ситуации в соседней стране. Федеральный президент с большим вниманием следит за развитием событий. Он надеется, что насилие на улицах прекратится как можно скорее и можно будет восстановить социальный мир»,— сообщает канцелярия немецкого президента.

Когда именно состоится визит господина Макрона в Германию, не уточняется. Эмманюэль Макрон и Франк-Вальтер Штайнмайер планируют посетить несколько регионов Германии. В пресс-службе президента ФРГ считают, что это событие станет началом «новой главы в многолетней дружбе между двумя странами».

Ранее из-за беспорядков Эмманюэль Макрон экстренно покинул заседание Европейского совета в Брюсселе и отменил свою итоговую пресс-конференцию в связи с беспорядками во Франции.

Утром 27 июня полицейский в Нантере застрелил 17-летнего подростка Нахеля из-за того, что тот отказался выполнять требования полиции. Нахель погиб на месте от травм. Полицейский арестован по обвинению в умышленном убийстве. Вечером 27 июня в Нантере прошла акция протеста у здания местной полиции. Затем начались столкновения протестующих с полицией. Беспорядки распространились на другие пригороды Парижа, они продолжаются уже на протяжении четырех дней. По данным Le Figaro, французские власти задействовали для борьбы с беспорядками в стране 40 тыс. полицейских, 5 тыс. из которых находятся в Париже.

Подробнее о беспорядках во Франции — в материале «Ъ» «Президенту Франции не до развлечений».

Александр Кислов

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