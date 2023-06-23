«Единая Россия» выдвинула губернатора Тюменской области Александра Моора на перевыборы

Тюменское региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло действующего губернатора Тюменской области Александра Моора в качестве кандидата на должность главы региона. Такое решение приняли на партийной конференции. Решение направят на утверждение президиуму генерального совета «Единой России».
Губернатор Тюменской области Александр Моор
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Ранее тюменское областное отделение КПРФ тайным голосованием выдвинуло на должность главы региона депутата облдумы от КПРФ Ивана Левченко. Кроме него, о намерении участвовать в выборах заявлял глава регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин.
Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября. В мае Александр Моор попросил президента Владимира Путина дать оценку его работе, чтобы принять решение о возможности выдвижения своей кандидатуры. Глава государства пожелал губернатору удачи.