«Единая Россия» выдвинула губернатора Тюменской области Александра Моора на перевыборы

Тюменское региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло действующего губернатора Тюменской области Александра Моора в качестве кандидата на должность главы региона. Такое решение приняли на партийной конференции. Решение направят на утверждение президиуму генерального совета «Единой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее тюменское областное отделение КПРФ тайным голосованием выдвинуло на должность главы региона депутата облдумы от КПРФ Ивана Левченко. Кроме него, о намерении участвовать в выборах заявлял глава регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин.

Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября. В мае Александр Моор попросил президента Владимира Путина дать оценку его работе, чтобы принять решение о возможности выдвижения своей кандидатуры. Глава государства пожелал губернатору удачи.

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