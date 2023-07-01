Медведев: размещение в Польше американского ядерного оружия грозит его применением

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал желание властей Польши разместить на территории страны ядерное оружие США. Он считает, что после появления у Польши ядерного оружия оно будет применено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«С учетом того, что в польском руководстве сегодня собраны только патентованные дегенераты, просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено. Наконец-то, к радости всех безумцев (даже при понимании того, что окончательное решение будут принимать маразматики за океаном). Но есть в этом и положительная сторона. Исчезнут все дуды, моравецкие, качиньские и пр. нечисть. Ну и другие исчезнут, увы…»,— написал он в Telegram.

Программа НАТО по ядерному обмену предполагает, что ядерные боеголовки предоставляются государствам-членам, не имеющим собственного ядерного оружия. Программа является частью политики альянса по ядерному сдерживанию. С ноября 2019 года в рамках обмена ядерное оружие США находится на территории Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции.

Вчера, 30 июня, польский премьер Матеуш Моравецкий обратился к НАТО с просьбой разместить на территории страны американское ядерное оружие. Такую меру он считает необходимой из-за появления российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. По словам президента России Владимира Путина, подготовка сооружений для ядерного оружия на белорусской территории завершится 7–8 июля.

Милена Костерева