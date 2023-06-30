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обновлено 18:18

В аэропорту Кишинева произошла стрельба, погибли два человека

Вылеты и прием рейсов в аэропорту Кишинева приостановлены из-за стрельбы

В аэропорту Кишинева произошла стрельба, сообщает МВД Молдавии. По данным молдавского издания Pulsmedia, «россиянин из ЧВК "Вагнер"» несколько раз выстрелил в помещении аэропорта и забаррикадировался с заложниками. По предварительной информации, в ходе стрельбы погибли два человека. Вылеты из аэропорта временно приостановлены, также воздушная гавань не принимает рейсы.

По информации МВД Молдавии, стрельбу открыл иностранец, которому было отказано во въезде в страну. Спецслужбы провели штурм помещения в аэропорту Кишинева, в котором забаррикадировался стрелявший мужчина, в итоге злоумышленник был задержан и «обезврежен». В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об организации теракта. В аэропорт Кишинева в связи с инцидентом прибыли все руководство молдавского министерства внутренних дел.

Как отмечает издание Sputnik Молдова, в результате инцидента погиб пограничник, который был застрелен из своего же оружия. Издание отмечает, что открывший стрельбу гражданин России прилетел в Молдавию из Турции. Другим погибшим является «гражданское лицо, находившееся в аэропорту».

Все вылеты из международного аэропорта Кишинева и прилеты в него временно приостановлены из-за инцидента со стрельбой, следует из информации, опубликованной на сайте аэропорта.

Александр Кислов

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