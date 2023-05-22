Экс-кандидат в губернаторы Приморья Ищенко стал фигурантом очередного уголовного дела

В отношении бывшего кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко, едва не победившего на выборах 2018 года (48,06%), возбуждено новое уголовное дело — по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб).
Фото: страница Андрея Ищенко в соцсети
Согласно сообщению прокуратуры региона, инкриминируемое деяние произошло в период с февраля по апрель 2019 года. Тогда глава ООО «Строительная компания специализированный застройщик "Аврора-Строй"» заключил с двумя физическими лицами договоры на участие в долевом строительстве жилых помещений в доме №7 по ул. Сафонова во Владивостоке.
«Проверкой установлено, что помещения, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве согласно технической документации, фактически являются нежилыми, для проживания непригодны и не предназначены, а застройщик ввел дольщиков в заблуждение относительно предмета сделки»,— сообщило надзорное ведомство.
В результате обмана потерпевшие также оказались лишены права на получение мер поддержки в виде софинансирования мероприятий по достройке проблемного объекта долевого строительства, оказываемых властями приобретателям жилых помещений.
В сообщении не указано имя фигуранта, но в прокуратуре Приморья «Ъ» подтвердили, что речь в сообщении идет об Андрее Ищенко.
В Первомайском райсуде Владивостока уже слушается уголовное дело Андрея Ищенко. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие считает, что в период с декабря 2016-го по июнь 2021 года обвиняемый заключил с гражданами договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома в городе Владивостоке по ул. Сафонова, 7., но в эксплуатацию объект так и не был введен. Размер причиненного 179 потерпевшим ущерба оценивается более чем в 380 млн руб.
Андрей Ищенко, который находится под стражей с апреля прошлого года, вину не признает.
Жилой дом на улице Сафонова, 7 во Владивостоке, который не смогла построить компания экс-кандидата на пост главы Приморского края Андрея Ищенко, достроят за счет регионального бюджета. Как говорится в сообщении пресс-службы правительства региона, ввод дома в эксплуатацию планируется в конце 2023 года. Решение о достройке объекта за счет бюджетных средств правительство края приняло, «чтобы не допустить ухудшения положения дольщиков».
В сентябре 2018 года господин Ищенко, тогда депутат регионального парламента, баллотировался в губернаторы Приморского края от КПРФ и вышел во второй тур вместе с врио главы региона единороссом Андреем Тарасенко. Коммунист лидировал после обработки 95% бюллетеней, но в последний момент господин Тарасенко вырвался вперед.
Депутат заявил о фальсификациях и объявил голодовку, а во Владивостоке прошли акции в его поддержку. Через три дня результаты выборов были признаны недействительными из-за нарушений, а еще через шесть дней президент Владимир Путин назначил на пост врио главы Приморья сахалинского губернатора Олега Кожемяко.
В прошлом году Андрей Ищенко направил военкому Приморья заявление с просьбой мобилизовать его для участия в специальной военной операции, но получил отрицательный ответ.