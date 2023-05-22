Экс-кандидат в губернаторы Приморья Ищенко стал фигурантом очередного уголовного дела

В отношении бывшего кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко, едва не победившего на выборах 2018 года (48,06%), возбуждено новое уголовное дело — по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Андрея Ищенко в соцсети Фото: страница Андрея Ищенко в соцсети

Согласно сообщению прокуратуры региона, инкриминируемое деяние произошло в период с февраля по апрель 2019 года. Тогда глава ООО «Строительная компания специализированный застройщик "Аврора-Строй"» заключил с двумя физическими лицами договоры на участие в долевом строительстве жилых помещений в доме №7 по ул. Сафонова во Владивостоке.

«Проверкой установлено, что помещения, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве согласно технической документации, фактически являются нежилыми, для проживания непригодны и не предназначены, а застройщик ввел дольщиков в заблуждение относительно предмета сделки»,— сообщило надзорное ведомство.

В результате обмана потерпевшие также оказались лишены права на получение мер поддержки в виде софинансирования мероприятий по достройке проблемного объекта долевого строительства, оказываемых властями приобретателям жилых помещений.

В сообщении не указано имя фигуранта, но в прокуратуре Приморья «Ъ» подтвердили, что речь в сообщении идет об Андрее Ищенко.

В Первомайском райсуде Владивостока уже слушается уголовное дело Андрея Ищенко. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие считает, что в период с декабря 2016-го по июнь 2021 года обвиняемый заключил с гражданами договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома в городе Владивостоке по ул. Сафонова, 7., но в эксплуатацию объект так и не был введен. Размер причиненного 179 потерпевшим ущерба оценивается более чем в 380 млн руб.

Андрей Ищенко, который находится под стражей с апреля прошлого года, вину не признает.

Жилой дом на улице Сафонова, 7 во Владивостоке, который не смогла построить компания экс-кандидата на пост главы Приморского края Андрея Ищенко, достроят за счет регионального бюджета. Как говорится в сообщении пресс-службы правительства региона, ввод дома в эксплуатацию планируется в конце 2023 года. Решение о достройке объекта за счет бюджетных средств правительство края приняло, «чтобы не допустить ухудшения положения дольщиков».

В сентябре 2018 года господин Ищенко, тогда депутат регионального парламента, баллотировался в губернаторы Приморского края от КПРФ и вышел во второй тур вместе с врио главы региона единороссом Андреем Тарасенко. Коммунист лидировал после обработки 95% бюллетеней, но в последний момент господин Тарасенко вырвался вперед.

Депутат заявил о фальсификациях и объявил голодовку, а во Владивостоке прошли акции в его поддержку. Через три дня результаты выборов были признаны недействительными из-за нарушений, а еще через шесть дней президент Владимир Путин назначил на пост врио главы Приморья сахалинского губернатора Олега Кожемяко.

В прошлом году Андрей Ищенко направил военкому Приморья заявление с просьбой мобилизовать его для участия в специальной военной операции, но получил отрицательный ответ.

Алексей Чернышев, Владивосток