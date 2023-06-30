Опекуну шестилетнего Далера из Екатеринбурга предъявили обвинения в убийстве, истязаниях и мошенничестве

Опекуну шестилетнего мальчика из Екатеринбурга Далера Б. Веронике Наумовой предъявили обвинения в убийстве малолетнего, истязаниях и мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Ей инкриминируют ч.2 ст.105 УК РФ, ч.2 ст.117 УК РФ и ч.1 ст.159.2 УК РФ.

Напомним, накануне силовики обнаружили тело Далера Б. в гаражном комплексе в 300 метрах от его дома. Выяснилось, что мальчик умер еще несколько месяцев назад. Впоследствии Вероника Наумова была задержана по подозрению в убийстве. В ходе расследования данного дела следователи выяснили, что женщина ранее систематически избивала ребенка.

Кроме того, по версии СКР, женщина продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство Далера Б. в период, когда он уже был мертв. Силовики считают, что она занималась мошенничеством умышленно из корысти.

С учетом установленных обстоятельств, следователь обратился в суд с ходатайством об аресте Вероники Наумовой.

Напомним, об исчезновении Далера Б. силовики узнали 26 июня. В крупномасштабном поиске пропавшего мальчика было задействовано свыше 1,5 тыс. человек. Рано утром 29 июня тело ребенка нашли Чкаловском районе. По данным СМИ, сестра мальчика во время общения со следователями заявила, что опекун избила приемного сына железным рожком для обуви, а впоследствии он скончался.

Подробнее об уголовном деле по факту смерти Далера Б. — в материале «Ъ-Урал» «"Словно в кино, разыгрывалась криминальная постановка"».

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