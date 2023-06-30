Апелляция поддержала крымского бизнесмена в споре за бренд с производителем аккумуляторов из Ташкента

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с Джизакского аккумуляторного завода 257 млн руб. за использование принадлежащего симферопольского бизнесмену товарного знака при осуществлении предприятием поставок аккумуляторов «КАМАЗу». Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

В начале апреля Арбитражный суд Крыма удовлетворил иск индивидуального предпринимателя из Симферополя Артема Палийчука к ростовскому ООО «АРС Моторс», а также Джизакскому аккумуляторному заводу (Ташкент, Узбекистан). Бизнесмен отсудил у них компенсацию за использование зарегистрированного за ним товарного знака автомобильных аккумуляторов KUCH. С ростовской компании он взыскал 6,2 млн руб., а с узбекского завода — 257,3 млн руб.

Ташкентская компания пыталась добиться прекращения арбитражного производства, ссылаясь на то, что иск не подлежит рассмотрению в российском суде. Она отмечала, что раз завод зарегистрирован в Узбекистане, на него не распространяется российская юрисдикция. Однако крымский арбитраж решил, что требование возникло из причинения вреда на территории РФ, а кроме того, спорные отношения имеют тесную связь с РФ, и рассмотрел дело.

Согласно материалам дела, Джизакский аккумуляторный завод с 2019 до 2022 года поставлял свою продукцию под товарным знаком KUCH на территорию РФ в адрес крупнейшего российского производителя тяжелых грузовиков ПАО «КАМАЗ» из Татарстана. Как отмечается в судебном акте, такая поставка нарушила права крымского предпринимателя на объект интеллектуальной собственности.

В краснодарской юридической компании «Бизбренд-Юг», специализирующейся на защите интеллектуальной собственности, комментируя итоги процесса, отметили, что правообладатель, ранее зарегистрировавший товарный знак KUCH в Роспатенте, в данном случае грамотно воспользовался законным правом на его защиту от копирования конкурентами. «За пять месяцев текущего года в Роспатент было подано 43 тыс заявок на регистрацию товарного знака, это больше на 35 % чем в прошлом году. Соответственно, предпринимателям обязательно необходимо проверять свой бренд на патентопригодность во избежание подобных судебных разбирательств», - пояснила «Ъ-Кубань» глава юрфимы Елена Акулова.

Согласно данным сайта Джизакского аккумуляторного завода, предприятие основано в 2003 году. Предприятие обладает производственной мощностью в 800 тыс. аккумуляторов в год. По данным сайта бизнес-миссии Made in Uzbekistan, организатором которой выступает Министерство инвестиций и внешней торговли республики, продукцией ташкентского завода комплектовались автомобили, выпускаемые на заводах: ПАО «КАМАЗ», GMUz, MANAUTO, SAMAUTO, а также сельскохозяйственная техника холдинговой компании «Ўзагросаноатмашхолдинг», помимо этого свою продукцию завод экспортирует в страны Азии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: с сайта Джизакского аккумуляторного завода Фото: с сайта Джизакского аккумуляторного завода

Сейчас производимые Джизакским аккумуляторным заводом аккумуляторы продаются под торговой маркой JAZ Battery.

Михаил Волкодав

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