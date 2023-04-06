Крымчанин взыскал с узбекского аккумуляторного завода 257 млн рублей за использование бренда

Симферопольский бизнесмен Артем Палийчук взыскал с Джизакского аккумуляторного завода из Ташкента 257 млн руб. за поставки батарей «КАМАЗу» под зарегистрированным за мужчиной товарным знаком. Об этом сообщается в картотеке Арбитражного суда республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», речь идет об аккумуляторах KUCH, которые узбекский завод поставлял в адрес крупнейшего российского производителя тяжелых грузовиков ПАО «КАМАЗ» из Татарстана.

«Нарушение прав истца как правообладателя торгового знака KUCH носило систематический характер, так как допускалось АО "Джизакский аккумуляторный завод" неоднократно в период с 2019 по 2022 годы. Сумма поставки, согласно указанных таможенных деклараций, составила 128 678 491,2 руб.»,— говорится в решении.

В итоге истец в соответствии с законом взыскал с ташкентского завода компенсацию в двойном размере.

Кроме того, крымский бизнесмен взыскал 6,2 млн руб. с ростовской компании ООО «АРС Моторс», которая продавала аккумуляторы по лицензионному соглашению и признала задолженность по нему.

В соответствии с информацией на сайте Джизакского аккумуляторного завода, предприятие основано в 2003 году. Завод обладает производственной мощностью 800 тыс. аккумуляторов в год. В настоящее время на сайте Джизакского аккумуляторного завода указано, что производимые аккумуляторы продаются под торговой маркой JAZ Battery. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ИП Артем Палийчук занимается торговлей автодеталями и узлами, а также владеет компанией «Магнат-Ойл» с тем же видом деятельности, зарегистрированной в Симферополе в 2014 году. Всего за предпринимателем в Роспатенте числится 22 товарных знака, и еще девять заявок подано на регистрацию.

В ходе процесса ташкентская компания заявляла о том, что иск не подлежит рассмотрению в арбитражном суде РФ. Ответчик ссылался на то, что зарегистрирован в Узбекистане, и на него не распространяется российская юрисдикция, а кроме того, заявлял о недобросовестном поведении истца по регистрации торгового знака KUCH на территории РФ. Суд не согласился с доводами ответчика о неподсудности дела российскому арбитражу. Он указал, что требование возникло из причинения вреда на территории РФ, а кроме того, спорные отношения имеют тесную связь с Россией, и рассмотрел дело.

Решение суда в силу пока не вступило и может быть обжаловано в апелляцию в течение месяца.

Михаил Волкодав

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