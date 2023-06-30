Сестра погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика рассказала об обстоятельствах его смерти

Сестра шестилетнего мальчика из Екатеринбурга Далера Б., тело которого обнаружили накануне, рассказала следователям о обстоятельствах смерти ребенка. Об этом со ссылкой на источник сообщает Е1.ru.

По данным издания, опекун мальчика Вероника Наумова в день гибели Далера Б. разозлилась на него за то, что тот без разрешения съел виноград. После этого женщина якобы избила ребенка железным рожком для обуви, а затем не оказала ему медицинскую помощь.

«Наутро Вероника отправила девочку мыть брата. Девочка заметила у брата следы от ударов рожком на голове, руках, ногах, туловище. Состояние у него ухудшалось: в ванной он сполз по стенке, выгнулся, потерял сознание и вскоре умер»,— отметил собеседник Е1.ru.

Впоследствии опекун якобы не стала вызывать скорую помощь, уговорив сестру Далера Б. молчать об инциденте, чтобы ее «не отдали обратно в плохую семью». Когда на этой неделе следователи начали поиски мальчика, девочка по просьбе матери врала силовикам.

Кроме того, сестра Далера Б., по данным издания, заявила следователям, что у мальчика не было никаких психических отклонений, о чем заявляла опекун. Кроме того, Вероника Наумова могла жестко наказывать приемного сына за провинности, в том числе избивать.

Информация об исчезновении в Екатеринбурге шестилетнего Далера Б. появилась на страницах поисковых отрядов и в СМИ 26 июня. Сообщалось, что ребенок ушел из дома в 32-м военном городке утром 26 июня и не вернулся. Однако 29 июня силовики нашли его тело в большой сумке на территории гаражного комплекса в 300 метрах от его дома.

По данным следствия, мальчик скончался еще несколько месяцев назад. Возбуждены уголовные дела об убийстве малолетнего (п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ) и халатности, повлекшей по неосторожности смерть малолетнего (ч.2 ст.293 УК РФ). В совершении убийства подозревается опекун.

Подробнее об уголовном деле о смерти Далера Б. — в материале «Ъ-Урал» «"Словно в кино, разыгрывалась криминальная постановка"».

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