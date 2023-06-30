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Коммерсантъ FM
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Tinder перестал работать в России

Приложение для знакомств Tinder перестало работать в России в ночь на 30 июня, убедился «Ъ». Ранее компания-владелец анонсировала остановку работы приложения в стране с 30 июня.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Пользователи из России все еще могут зайти в свой аккаунт в Tinder, однако не могут свайпать анкеты других людей. Приложение выдает ошибку и просит повторить попытку позже.

Tinder также нельзя скачать в магазинах приложений Play Market от Google, AppStore от Apple. Оно не доступно для пользователей из России.

В мае владелец Tinder компания Match Group сообщила, что прекратит работу в России к 30 июня. Также к этой дате перестанут автоматически продлеваться платные подписки в приложении в России. Кроме Tinder Match Group также принадлежат сервисы Match.com, Meetic, OkCupid, Hinge, PlentyOfFish, Ship и OurTime.

Подробнее об уходе сервиса — в материале «Ъ FM» «Tinder сворачивается».

Олеся Павленко

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