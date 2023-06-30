Главные новости к утру 30 июня

Международный валютный фонд выделит Украине второй транш на $890 млн. Всемирный банк одобрил предоставление Киеву кредита на $1,5 млрд под гарантии японского правительства.

Представитель губернатора Омской области в Совете федерации Елена Мизулина покинет его после выборов 10 сентября, сообщают источники РБК. По словам одного из них, госпожу Мизулину не включат в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы региона Виталия Хоценко.

Лидеры стран ЕС договорились продолжить оказывать военную помощь Украине без ущерба для интересов стран союза. Премьер Бельгии Александр де Кроо заявил, что ЕС рассчитывает ежегодно получать не менее €3 млрд от вложения замороженных российских активов и направлять эти деньги Киеву.

Во время беспорядков во Франции задержан 421 человек. В трех городах ночью ввели комендантский час.

По данным «Ъ», Минцифры обсуждает с бизнесом разделение отечественных мобильных операционных систем (ОС) для разных категорий потребителей. Так, «Аврора» от «Ростелекома» будет предназначена для корпоративного и госсектора, а гражданам предложат устройства на ОС «Роса» или ее аналогах.

Как узнал «Ъ», французская Sodexo может передать свой бизнес в Казахстане в управление топ-менеджерам, возглавлявшим ее подразделение в РФ. Они получили контроль над российским подразделением Sodexo, объявившей об уходе из страны

Перечень видов пластиковой упаковки, запрет которой обсуждают власти, резко сократился. Вместо предложенных 28 видов упаковки пока с правительством согласовано только четыре позиции, выяснил «Ъ».

Совфед выступил за создание центра обеспечения кибербезопасности критической информационной инфраструктуры телеком-отрасли, банков, ТЭКа. Сенаторы считают, что для противодействия кибератакам компаниям нужен «более профильный подход», узнал «Ъ».

О предстоящих событиях 30 июня — в анонсах «Ъ».