ЕС намерен оказывать военную помощь Украине без ущерба для интересов стран союза

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) по итогам первого дня саммита в Брюсселе выступили за продолжение оказания военной поддержки Украины. В их итоговом заявлении уточняется, что оказываемая помощь не должна наносить ущерб сфере безопасности и обороны отдельных стран Европы.

В ЕС подытожили, что готовы оказывать устойчивую военную поддержку Украине «столько, сколько потребуется». «Подчеркивается важность постоянных усилий государств-членов по содействию удовлетворению насущных военных и оборонных потребностей Украины без ущерба для специфики политики безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов»,— говорится в пресс-релизе (.pdf).

По данным Кильского института мировой экономики, с 24 февраля 2022 года союзники направили на помощь Украине около €170 млрд. Половина выделенных средств — финансовая помощь, еще около 40% — военная. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на этой неделе предложил для большей эффективности переформатировать Европейский фонд мира, из которого в том числе сейчас финансируются поставки для украинских вооруженных сил. По его мнению, военная помощь Киеву должна быть долгосрочной.

Подробности — в материале «Ъ» «Евросоюз не ожидал такой повестки».

Лаура Кеффер