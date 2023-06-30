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Коммерсантъ FM
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Всемирный банк предоставил Украине кредит на $1,5 млрд

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил предоставление Украине кредита на $1,5 млрд под гарантии правительства Японии. Эту сумму направят на поддержание проводимых государством реформ на фоне российской военной операции, говорится в пресс-релизе ВБ.

Как пояснили в банке, средства помогут выполнить три цели:

  • помочь удовлетворить потребности бедных граждан и перемещенных лиц, предоставив помощь домохозяйствам;
  • поддержать реформы, направленные на повышение прозрачности и подотчетности расходования государственных ресурсов;
  • помочь рынкам лучше функционировать «во время и после войны».

На сегодняшний день ВБ мобилизовал для Украины более $37,5 млрд. Из этой суммы было освоено уже почти $23 млрд, уточнили в банке.

По данным Кильского института мировой экономики, с 24 февраля 2022 года союзники выделили на помощь Украины около €170 млрд. Вчера, 29 июня, совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) объявил о решении выделить Украине второй транш на $890 млн. МВФ прогнозирует рост ВВП Украины в 2024 году на уровне 3,2%. Прогноз на 2023 год оставлен без изменений — ожидается рост ВВП на 1–3%.

О поддержке Киева странами Запада — в материале «Ъ» «Евросоюз не ожидал такой повестки».

Лаура Кеффер

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