Корпоративные обеды трансграничной кухни

Французская Sodexo — поставщик питания для участников Олимпиады в Париже в 2024 году и крупных российских корпораций, включая КамАЗ, «Газпром нефть», «Полюс», — может передать свой бизнес в Казахстане в управление топ-менеджерам, возглавлявшим ее подразделение в РФ. Ранее они уже получили контроль над российским подразделением Sodexo, объявившей об уходе из страны. В структуре сделки эксперты видят возможность для французской компании получить обратно прямой контроль над российским бизнесом при изменении конъюнктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

IFCM Group, получившая в прошлом году российский бизнес французского оператора корпоративного питания Sodexo, зарегистрировала в июне в Алматы ТОО «АйЭфСиЭм Казахстан», обнаружил “Ъ” в реестре юрлиц страны. О возможности создания такой структуры в Казахстане компания упоминала в отчете по итогам 2022 года. По данным местных сайтов по поиску работы, новая компания уже приступила к набору персонала.

Основанная в 1966 году в Марселе Sodexo начала работать в России в 1993 году и обеспечивала питанием многие крупные компании промышленного сектора. Так, например, группа управляла корпоративными столовыми КамАЗа, «Полюса», «Салым Петролеум Девелопмента» — структуры «Газпром нефти». Год назад компания объявила об уходе с российского рынка, передав бизнес iFCM Group, основанной тогда же топ-менеджерами подразделения Sodexo в Москве. Сейчас 51% в iFCM принадлежит Андрею Жаворонкову, возглавившему представительство Sodexo в РФ в 2018 году.

Французский оператор не заявлял об уходе из Казахстана, где также поставляет питание крупным промышленным холдингам. По словам источника “Ъ” на рынке, подразделение Sodexo в РФ обеспечивала многие бизнес-процессы в Казахстане. Поэтому, полагает он, на новую структуру iFCM Group в республике будет переведен казахстанский бизнес Sodexo. В Sodexo и iFCM Group не предоставили комментарии.

Сейчас заниматься корпоративным питанием в Казахстане выгодно в том числе потому, что ряд российских компаний частично или полностью перебазировали туда сотрудников, считает гендиректор Restcon Елена Перепелица.

Для Sodexo, чья консолидированная выручка в 2022 году превысила €21 млрд, бизнес в России и Казахстане всегда был прибыльным. Так, в 2022 году выручка только российского подразделения группы выросла вдвое, почти до 14 млрд руб.

По словам источника “Ъ”, французский оператор вынужден был передать свой бизнес в РФ, так как испытывал в ЕС серьезное давление в том числе из-за того, что является поставщиком питания для участников Олимпиады в Париже в 2024 году.

Сразу после сделки по передаче бизнеса топ-менеджерам их доли в российской Sodexo оказались в залоге у ВБРР. Это может свидетельствовать о том, что для приобретения компании менеджмент привлек проектное финансирование, которое обычно не предполагает передачу контроля за управлением третьему лицу, говорит партнер практики коммерческих споров МЭФ Legal Римма Малинская. Таким образом, Sodexo может сохранить косвенный контроль над бизнесом.

Если компания выступает поручителем по кредиту, то при необходимости она может погасить обязательства за счет средств, вырученных в результате сделки, и вернуть себе доли, поясняет эксперт.

Желание сохранить за собой российский рынок может быть вызвано тем, что сегмент корпоративного питания, по словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, становится все более привлекательным, поэтому усиливается и конкуренция. По разным оценкам, в 2022 году объем рынка кейтеринга, куда входит и обеспечение корпоративным питанием, составил 500–600 млрд руб.

В Sodexo своим прямым конкурентом по организации питания сотрудников крупных промышленных холдингов РФ называют компанию «Партнеры Ноябрьск», где 62,39%, по данным СПАРК, принадлежат совладельцу девелоперской Tekta Group Владиславу Мангутову. Связаться с этой компанией не удалось.

В сегменте корпоративного питания крупных компаний не так много игроков. Участникам рынка, которые никогда этим не занимались, непросто конкурировать с профильными операторами, говорит Михаил Бурмистров. Одна из трудностей, по его словам,— это сложная система тендеров по выбору госкомпаниями поставщиков питания.

Халиль Аминов, Дарья Андрианова