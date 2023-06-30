Главные анонсы 30 июня

Хамовнический суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по громкому делу об оправдании терроризма.

В 10:30 на Хованском кладбище в Москве пройдут похороны одного из основателей партии «Яблоко» и авторов Конституции РФ Виктора Шейниса.

30 июня пройдут общие собрания акционеров: «Роснефти» (заочное голосование), «Сургутнефтегаза»(заочное голосование), «Газпрома», «Татнефти», Мосбиржи (заочное голосование), «Вымпелкома», «Мегафона» (заочное голосование).

В Москве состоится брифинг министра иностранных дел России Сергея Лаврова по актуальной международной повестке.

Тобольск с рабочей поездкой посетит глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В Ираке пройдут массовые демонстрации протеста против проведенной недавно акции сожжения корана в Стокгольме.

В Вашингтоне состоится выступление председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил генерала Марка Милли в Национальном клубе печати.

В Нью-Йорке состоится пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

В Зеленодольске (Татарстан) запланирована церемония спуска на воду малого ракетного корабля «Туча» проекта 22800 в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня кораблестроителя.

Верховный суд рассмотрит вопрос об изменении территориальной подсудности второго дела в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других лиц о хищении активов «МСП Банка».

В России будет прекращена работа сервиса онлайн-знакомств Tinder.