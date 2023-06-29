Главные новости за 29 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Посетителей торгового центра «МЕГА Адыгея-Кубань» эвакуировали из-за сообщения о минировании.

В Краснодаре состоялся концерт Дианы Арбениной, который до этого откладывался несколько раз из-за антивоенных взглядов певицы.

В Краснодаре хотят исключить из плейлистов караоке-клубов «нежелательные» песни. Речь идет о композициях, подстрекающих посетителей к конфликтам.

Власти Краснодара передадут недострой на Затоне, выкупленный у частного инвестора за 130 млн руб. муниципальному бюджетному учреждению «Краснодарские парки».

В соцсетях появились сообщения о массовой гибели рыбы в Карасунских прудах в Краснодаре. Мэрия объяснила это облучением поверхностей и пространств прямыми солнечными лучами.

На сочинском пляже «Маяк» утонул пожилой мужчина. Его нашел в воде спасатель, пострадавшего пытались спасти, но не смогли.

С марта 2020 по июнь 2023 года инвестиционная привлекательность квартир в Краснодаре упала в 2,52 раза — с 11,78 до 4,67% годовых.

Верховный суд отказал властям Краснодара в расторжении муниципального контракта на изготовление 10 кузовов для троллейбусов стоимостью 140 млн руб.

Мэр Анапы Василий Швец поймал на пляже фотографа, предлагавшего сделать за деньги снимки с голубями.

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев заявил, что дорогу между курортами «Архыз» и «Красная Поляна» могут построить после 2027 года.

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