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На сочинском пляже «Маяк» утонул пожилой мужчина

Медику не удалось спасти жизнь утопающему, которого из воды вытащили спасатели. Происшествие случилось на пляже «Маяк» в Сочи около 13:00, информация об этом размещена в Telegram-канале ЧП Сочи.

Фото: ЧП Сочи

Фото: ЧП Сочи

Как рассказали в мэрии курорта, мужчину 1958 года рождения извлек из воды спасатель пляжа. До прибытия скорой помощи реанимационные действия оказывали спасатели и медицинская сестра, которая дежурила в медпункте, размещенном на пляже.

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«Продолжительные попытки вернуть пострадавшего к жизни оказались безрезультатными, прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть»,— пояснили в администрации города.

Свидетелем происшествия оказалась супруга погибшего. Ей оказана медпомощь, потребовавшаяся на фоне полученного стресса.

Андрей Ульченко

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