В Краснодаре состоялся концерт Дианы Арбененой

В Краснодаре состоялся концерт Дианы Арбениной, который накануне откладывался несколько раз. Об этом певица сообщила в соцсетях.

Изначально выступление артистки должно было пройти в краевом центре 12 июня, однако по состоянию здоровья певицы выступление было отложено на более поздний срок. В соцсетях и СМИ распространялись сведения о возможном запрете концерта. Эту информацию не подтвердила представитель певицы Александра Рерих.

Следующим пунктом в туре Дианы Арбениной является Сочи. Артистка сообщила фанатам, что уже прибыла на курорт и ожидает события.

27 июня концерт Дианы Арбениной прошел в Ростове-на-Дону, несмотря на то, что накануне депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина сообщила, что концерт не состоится, поскольку она попросила отменить его из-за антивоенных взглядов певицы.

Анастасия Донскова

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