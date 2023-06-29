Торговый центр «МЕГА Адыгея-Кубань» эвакуировали из-за звонка о минировании

Посетителей торгового центра «МЕГА Адыгея-Кубань» эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ТЦ «МЕГА Адыгея» Фото: пресс-служба ТЦ «МЕГА Адыгея»

К зданию комплекса прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

«Проведена эвакуация торгово-развлекательного центра в связи с поступившей информацией о минировании здания. Проводится проверка»,— говорится в сообщении.

В соцсетях сообщают о запрете въезда общественного транспорта на территорию торгового центра. Эвакуированным пришлось самостоятельно добираться до Тургеневского шоссе. Официально данные сведения в правоохранительных органах не комментируют.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram