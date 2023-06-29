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Мэр Анапы Василий Швец поймал на набережной фотоживодера

Во время обхода набережной в Витязево Василий Швец обнаружил фотографа с голубями, предлагавшего отдыхающим сделать снимки с птицами, сообщает Telegram-канал Краснодар Телетайп. Глава Анапы призвал сопровождавших его чиновников очистить город от фотоживодеров.

Фото: Краснодар Телетайп

Фото: Краснодар Телетайп

В июне в Геленджике у уличных фотографов изъяли четырех обезьян и двух попугаев, которых использовали в незаконных фотосессиях. В ходе проверки выяснилось, что у предпринимателей отсутствовали необходимые разрешения для фотосъемки с экзотическими животными. Их передали в зоопарк на передержку.

Андрей Ульченко

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