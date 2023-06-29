В Краснодаре хотят исключить из плейлистов караоке-клубов «нежелательные» песни

В Краснодаре обсудили вопрос исключения из плейлистов развлекательных заведений, в том числе караоке-клубов, композиций, подстрекающих посетителей к конфликтам. Об этом сообщил директор департамента информационной политики Краснодара Павел Лаврентьев в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Павла Лаврентьева Фото: Telegram-канал Павла Лаврентьева

В обсуждении проблемы приняли участие представители вооруженных сил РФ. В ходе разговора обсудили организацию пропускного режима в увеселительные заведения.

«Неоднократно в сетях гуляли и продолжают гулять видео, как не пускают военных в форме. Договорились, что проведем ряд мероприятий, которые будут направлены на то, чтобы избежать подобных ситуаций»,— говорится в сообщении.

Господин Лаврентьев выразил мнение о необходимости отмены оплаты авторских прав за произведения артистов, признанных иностранными агентами, тем самым прекратить их финансирование.

Ранее представители администрации Краснодара на встрече с ЗСК и владельцами караоке-клубов выработали предложения по пересмотру репертуара в увеселительных заведениях. Инициатива возникла после инцидента в краснодарском караоке-клубе «Ля Мажор», когда в заведении включали песни Верки Сердючки (псевдоним украинского артиста Андрея Данилко) со словами «Ще не вмерла Украина». По данному факту была назначена проверка.

Анастасия Донскова

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