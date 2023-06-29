В Краснодаре доходность от сдачи квартир упала в 2,5 раза

С марта 2020 по июнь 2023 года инвестиционная привлекательность квартир в Краснодаре упала в 2,52 раза — с 11,78 до 4,67% годовых. По этому показателю город занял второе место в РФ, говорится в исследовании компании «Рентавед».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

С начала 2023 года привлекательность квартир под сдачу в Краснодаре упала на 0,32%. В январе доходность такой недвижимости составляла 4,99% годовых. Самые большие потери инвестпривлекательности квартир за три года отмечаются в Воронеже — в 2,58 раза, с 12,7 до 4,92% годовых. Городом с самой низкой доходностью инвестиционных квартир в 2023 году стал Санкт-Петербург. Там долгосрочная аренда «однушек» и студий сегодня приносит инвесторам 4,24% годовых.

Сочи занял шестое место в списке привлекательности жилья для инвестиций. Курорт стал одним из пяти городов, где доходность с начала года выросла — на 0,74%. В январе она составляла 5,57%, в июне — уже 6,31%. При этом с 2020 года инвестпривлекательность квартир под сдачу на курорте снизилась на 4,59%.

В среднем по России доходность инвестквартир с начала года снизилась на 0,15%, с 2020 года — на 3,69%. На июнь 2023 года показатель составляет 5,92%.

Татьяна Ручкина

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