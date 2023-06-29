Массовую гибель рыбы в Карасунских озерах Краснодара прокомментировали в мэрии

Гибель рыбы в Карасунских озерах Краснодара может быть связана с интенсивной солнечной инсоляцей — облучением поверхностей и пространств прямыми солнечными лучами. Об этом рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«По информации департамента городского хозяйства и ТЭК, наиболее вероятная причина гибели рыбы летом в Карасунских прудах - интенсивная солнечная инсоляция в условиях слабой проточности и мелководности водоёмов. В свою очередь, это провоцирует губительное для рыб перенасыщение биологическими элементами»,— заявили в мэрии.

Кроме того, в администрации города добавили, что на фоне появившихся публикаций о гибели рыбы усилена работа специальной комиссии по предотвращению загрязнения водных объектов. В рамках работы комиссии будет обеспечено обследование прибрежных территорий Карасунских пудов.

25 марта во всех внутригородских округах Краснодара прошли массовые субботники. При поддержке волонтерского проекта Street Fishing KRD по восстановлению экосистемы городских озер и рыболовной базы «Озера Адыгеи» горожане очистили Карасунский пруд в Комсомольском микрорайоне и выпустили в воду около 5 тыс. мальков карпа, амура и толстолобика. В мероприятии приняли участие более 200 человек. они собрали почти 10 кубометров мусора.

Администрация Краснодара выделила 20 млн руб. на проект благоустройства территории вдоль Карасунских прудов. По информации департамента городского хозяйства и ТЭК, в настоящее время определено восемь приоритетных территорий для благоустройства. В настоящее время проводятся конкурсы по выбору проектной организации. Речь идет о каскаде водоемов от Комсомольского микрорайона до Кубанского государственного университета.

Тат Гаспарян

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