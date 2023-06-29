Начать строительство дороги между Архызом и Красной Поляной планируют после 2027 года

Дорогу между курортами «Архыз» и «Красная Поляна» могут построить после 2027 года. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании по развитию туризма, которое провел президент РФ Владимир Путин 28 июня в Дербенте, передает пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Курорт «Красная Поляна» Фото: Курорт «Красная Поляна»

«Протяженность этой горной дороги около 111 километров, включая 13 километров тоннеля. Учитывая масштабы проекта, возможности его реализации рассматриваем в период после 2027 года»,— отметил Виталий Савельев.

Он отметил, что сейчас проводится необходимая технико-экономическая оценка для возможности реализации проекта по строительству дороги в рамках концессии. Дорога позволит улучшить транспортную доступность курортов Кубани и Карачаево-Черкесии, а также свяжет между собой черноморский и кавминводовский кластеры. Это позволит улучшить загрузку и экономику проектов сразу в двух регионах.

Татьяна Ручкина

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