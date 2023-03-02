Binance сделала опасный маневр

Криптобиржу Binance обвинили в присвоении денег клиентов. Американский Forbes увидел сходство с махинациями площадки FTX, которая рухнула в прошлом году и обвалила рынок цифровых валют. Журнал пишет, что в 2022-м Binance перевела около $2 млрд на неизвестные цели. В результате маневра активы клиентов на какое-то время остались без обеспечения. При этом среди адресатов транзакций компании, связанные с FTX. Эта площадка обанкротилась после скандала, когда журналисты узнали, что она кредитовала свои дочерние фирмы деньгами клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters

Ждет ли Binance то же самое, что FTX? Аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков в этом сомневается. Но говорит, что проблемы у биржи действительно есть, и связаны они с интересом регуляторов: «В переводе средств от биржи Binance в другие структуры нет ничего подозрительного. Это довольно распространенное явление не только в сфере криптовалют. Если площадка имеет у себя в большом объеме активы клиентов, наивно полагать, что эти деньги просто лежат.

Никакая финансовая организация не будет просто холдить активы, она будет их использовать, чтобы заработать. У Binance задача та же самая — максимизировать доход. В прошлом году действительно была такая ситуация, и Binance это признал. Токен, выпущенный в сети Binance Smart Chain, в моменте был не полностью обеспечен. Они сказали, что подобного больше не допустят. На мой взгляд, Forbes выкручивает данный кейс в угоду своего тезиса о том, что это похоже на FTX. Я не могу сказать, что так и есть.

Alameda и FTX являлись одними из крупнейших игроков на рынке. С ними сотрудничало огромное количество бирж. Так или иначе, они были взаимосвязаны, поскольку в целом индустрия криптовалют довольно созависима. Никакая криптобиржа, даже Binance, которая претендует на звание ведущей, не является показателем и не говорит о том, что эта компания должна быть полностью юридически прозрачна.

Регуляторы активно взялись за отрасль, поэтому основной вопрос, на мой взгляд, не с точки зрения фактов какого-то мошенничества либо скамов, коим в итоге стали заниматься FTX, Alameda, сколько к тому, как масштабируются и как будут развиваться криптобиржи в дальнейшем.

Я полагаю, что похожий случай с FTX Binance не ждет, тем не менее проблем у нее, как и вопросов, на которые предстоит ответить, много».

Тем временем автор Telegram-канала RationalAnswer Павел Комаровский убежден, что верить в надежность Binance уже давно нерационально: «Проблема в том, что по всем криптобиржам, о которых идет речь, нет какого-то внятного фреймворка регулирования, в отличие, например, от банков, где четкие правила публикации отчетности. Поэтому предсказать, повторит ли Binance судьбу FTX, нельзя, но точно такая возможность есть.

FTX еще год назад для внешнего наблюдателя без этих финансовых отчетов выглядела как совершенно приличная биржа. Binance — непрозрачная структура, у нее есть много резервов, но мы не знаем точно, какой контроль за их использованием существует. Сэм Бэнкман-Фрид тратил большие суммы на лоббирование среди американских политиков. Судя по всему, он хотел занять место официальной криптобиржи, к которой все относятся хорошо, в том числе регулятор.

Из этого мы можем сделать вывод, что решения могущественных организаций, таких как Комиссия по ценным бумагам США, сильно влияют на возможности криптобирж конкурировать между собой, возможность выживать. Если США поставит вне закона биржу Binance, это будет означать, что огромное количество клиентуры для нее будет просто отрезано, а также создаст сложности с банками».

Недавние претензии регуляторов к биржам связаны с так называемыми стейблкойнами. Это валюты, которые привязаны, например, к доллару США. Одна из них — BUSD — была основным токеном биржи Binance. При этом американские власти назвали валюту незарегистрированной ценной бумагой и потребовали прекратить ее выпуск.

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Сабина Адлейба, Илья Сизов