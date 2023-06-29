«Участие крымских клубов станет публичным нарушением запрета»

UEFA не дает разрешения крымским футбольным клубам участвовать в соревнованиях под эгидой РФС. Об этом Союз европейских футбольных ассоциаций еще раз напомнил 28 июня. При этом уже в середине июля две крымские команды — «Севастополь» и ялтинский «Рубин» — должны начать свой путь во второй лиге. Чем грозит российскому футболу неподчинение запрету от UEFA? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

История с крымскими клубами в российских чемпионатах длится почти 10 лет. Еще 22 августа 2014 года чиновники UEFA выпустили документ, в котором четко написано, что исполнительный комитет организации принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных РФС. Более того, с 1 января 2015 года Союз европейских футбольных ассоциаций считает Крым «особой зоной» для футбольных целей, и, как написано в документе, «до дальнейшего уведомления».

Так что уже после первых матчей ялтинского «Рубина» и «Севастополя», которые запланированы на 16 июля, к РФС должны быть применены санкции. Последний шаг — это исключение Российского футбольного союза из FIFA и UEFA. И такое развитие событий вполне возможно, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Скандал, скорее всего, будет. Интересы и законодательство России, естественно, преобладают перед решениями FIFA и UEFA — это однозначно. Поэтому взаимоотношения будут очень сложные.

Мне бы не хотелось, чтобы нас исключали из этих международных футбольных федераций, но данную ситуацию, боюсь, нам не миновать».

С другой стороны, на прошлой неделе в Москве проходила конференция РФС, где присутствовали не только наши футбольные чиновники, но и представители FIFA и UEFA. И какие слова они на этой конференции произносили — заслушаешься. Причем говорили по-русски. Вот посыл руководителя по делам европейских футбольных ассоциаций FIFA Хайди Бехи:

«Последний год был очень тяжелым. Мы надеемся, что ситуация урегулируется, и в скором времени решение проблемы будет найдено».

Слова советника национальных ассоциаций UEFA Йозефа Климента вообще вселяют надежду:

«Мы все в UEFA твердо верим, что совсем скоро сможем встречаться друг с другом не только на уровне футбольных чиновников, но и на уровне игроков, тренеров, сборных на матчах клубных соревнований».

Правда, открыто о крымских клубах на конференции никто не говорил, но в кулуарах же ситуация обсуждалась, ведь к этому моменту календарь был уже сверстан и опубликован. И вряд ли уважаемые гости столицы находились в счастливом неведении того, что происходит в наших турнирах.

А если так, то можно предположить, что у чиновников есть план, как противостоять тому давлению, которое на них будет оказано после старта команд из Крыма в турнире второй лиги. Возможно, поэтому рулевой нашего футбола Александр Дюков комментирует высказывания коллег из FIFA и UEFA так:

«Это дает надежду на то, что в ближайшее время могут быть приняты решения, которые позволят отменить приостановку участия наших сборных в официальных международных матчах».

Да, конечно, не стоит сбрасывать со счетов требования украинской федерации футбола, которая настаивает на исключении РФС из FIFA и UEFA, но к заявлениям подобного рода во многих спортивных организациях уже привыкли, а кое-где, как, например, в теннисе научились не обращать на них внимания.

Но все же не будем забывать, что участие крымских клубов в соревнованиях под эгидой РФС станет открытым, публичным нарушением официального запрета ключевых мировых футбольных организаций. И если даже после этого Россия останется членом FIFA и UEFA, значит, сценарий, при котором наша страна продолжит играть в футбол в Европе, вполне возможен.

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