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Коммерсантъ FM
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В UEFA отреагировали на требование Украины исключить РФС из состава организации

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (UEFA) сообщили, что клубам из Крыма по решению организации запрещено принимать участие в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС). Так в UEFA прокомментировали требование Украинской ассоциации футбола (УАФ) исключить РФС из UEFA.

«В соответствии с решением чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года исполнительный комитет принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных РФС, с 1 января 2015 года, а также считать этот регион "особой зоной" для футбольных целей до дальнейшего уведомления»,— сообщили ТАСС представители UEFA.

Ранее руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) решило включить в своей состав футбольные клубы «Севастополь» и «Рубин» (Ялта). В лиге отметили готовность включить во вторую лигу крымские команды «Таврия» (Симферополь) и «Океан» (Керчь). Вскоре после этого УАФ направила обращение Международной федерации футбола (FIFA) и UEFA с призывом исключить РФС из объединений из-за принятия крымских клубов.

Весной 2022 года, вскоре после начала военной операции РФ на Украине, FIFA и UEFA отстранили российские команды от участия в турнирах. Попытка РФС опротестовать эти решения в Спортивном арбитражном суде успехом не увенчалась. В сентябре UEFA не допустил сборную России к жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Относительно первенства мира 2026 года пока никакого решения не принято.

Александр Кислов

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