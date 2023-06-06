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Коммерсантъ FM
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Второй клуб из Крыма приняли в Футбольную национальную лигу

Ялтинский футбольный клуб «Рубин» прошел аттестацию для участия во втором футбольном дивизионе России, сообщает Telegram-канал ФНЛ-2. Ранее в лигу был принят футбольный клуб «Севастополь», также успешно прошедший аттестацию.

Как сообщили «Ъ» в Минспорта Крыма, самый титулованный клуб полуострова — симферопольская «Таврия» — отказался от прохождения аттестации в Футбольной национальной лиге и не получил права выступать в первенстве Второй лиги чемпионата России.

Напомним, в сентябре 2022 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на Восточном экономическом форуме сказал, что крымские футбольные клубы уже интегрированы в российские соревнования, но для включения в премьер-лигу нужно подтянуть их уровень.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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